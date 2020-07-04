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خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه

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خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه

خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه
http://almnatiq.net/?p=881662
المناطق - الرياض

تقدم الدكتور خالد بن عبدالله بن سالم الوهابي بالنيابة عن والده وكافة أفراد قبائل الوهابة – عبيدة قحطان، بالشكر والتقدير إلى القيادة، وأمراء مناطق، وذلك على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه، بناء على طلب والده لظروفه الصحية.

وخص القحطان هذا الشكر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير تركي بن طلال أمير عسير والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية.

وسأل المولى أن يعينه على استكمال مسيرة والده بالعمل الجاد في خدمة الوطن وأن يحفظ القيادة ويمدها بعونه وتوفيقه لخدمة السعودية والأمتين العربية والإسلامية.

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