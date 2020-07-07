جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي

المناطق - عسير

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال، وضمن مشروع “مبادرون”، برنامجًا بعنوان “صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك مساء غد الأربعاء الموافق 17 ذي القعدة، ويقدمه المحاضر بقسم الإعلام والاتصال بالجامعة محمد حسن حريصي، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://kkunow.zoom.us/meeting/register/tJcvcOuvqTIuHd0iThrGrdE_cmUAo2gmzQop ويستهدف طلاب وطالبات الإعلام والمهتمين بالإعلام والعلاقات العامة وجميع شرائح المجتمع.

وأوضح رئيس قسم الإعلام والاتصال الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني أن البرنامج يهدف إلى التعريف بالمحتوى المميز والصناعة والتأثير، والتعريف بأسس الكتابة الإبداعية، والتعريف بالتخطيط للمضمون الإعلامي وكيفية تحليل منصات التواصل الإعلامي وصناعة الهوية الإعلامية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي يقدمها القسم لتطوير المهارات الإعلامية لدى المهتمين بالمجال الإعلامي في مختلف القطاعات.