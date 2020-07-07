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الإحصاء: مليون باحث عن عمل في الربع الأول من 2020

الإحصاء: مليون باحث عن عمل في الربع الأول من 2020
http://almnatiq.net/?p=881678
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج نشرة سوق العمل، في الربع الأول من عام 2020م، والذي سبق تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت بيانات الإحصاء ان إجمالي عدد السعوديين «الذكور والإناث» الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية حسب الجنس بلغ «1.015.820» فردًا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم 186.969 مواطنًا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل 828.851 مواطنة.

أما الفئات العمرية للباحثين عن عمل فجاءت كالتالي:

من 15 – 19 سنة، الإجمالي 1905 «869 ذكرًا – 1036 أنثى».

من 20 – 24 سنة، الإجمالي 199894 «55052 ذكرًا – 144842 أنثى».

من 25 – 29 سنة، الإجمالي 346830 «72696 ذكرًا – 274134 أنثى».

من 30 – 34 سنة الإجمالي 205930 «28566 ذكرًا – 177364 أنثى».

من 35 – 39 سنة الإجمالي 139878 «16663 ذكرًا – 123215 أنثى».

من 40 – 44 سنة، الإجمالي 64438 «8256 ذكرًا – 56182 أنثى».

من 45 – 49 سنة، الإجمالي 31421 «3238 ذكرًا – 28183 أنثى».

من 50 – 54 سنة الإجمالي 17267 «1200 ذكر – 16067 أنثى».

من 55 – 59 سنة، الإجمالي 8257 «429 ذكرًا – 7828 أنثى».

الفئات العمرية الأعلى من ذلك «صفر.

وكشفت بيانات الإحصاء أن إجمالي الباحثين عن عمل حسب الجنس والمستوى التعليم بلغ «1015820» فردًا من بينهم 186969 ذكرًا و(828851) أنثى. وجاءت بياناتهم كالتالي:

بلغ إجمالي الأميين 19281، (1364 ذكرًا – 17917 أنثى).

وبلغ إجمالي من يقرأ ويكتب 10345 (1542 ذكرًا – 8805 أنثى).

وإجمالي الحاصلين على الابتدائية 43868 (9655 ذكرًا – 34213 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على الشهادة المتوسطة 50817 (14240 ذكرًا – 36577 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على الثانوية أو ما يعادلها 272763 (84784 ذكرًا – 187979 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على تعليم فني بعد الثانوية أو ما يعادلها 8136 (2852 ذكرًا – 5284 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على البكالوريوس 604290 (71130 ذكرًا – 533160 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على الماجستير 5369 (1023 ذكرًا – 4346 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على الزمالة 717 (293 ذكرًا – 424 أنثى)

وإجمالي الحاصلين على الدكتوراه 234 (86 ذكرًا – 148 أنثى).

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