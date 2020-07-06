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أمير نجران يستعرض استراتيجيات تطوير سجون المنطقة

أمير نجران يستعرض استراتيجيات تطوير سجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=881682
المناطق - واس

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمديرية العامة للسجون العميد الدكتور شائع بن سعد القحطاني، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرًا لسجون المنطقة، وبارك سموه تعيين العميد خالد بن فالح البقمي خلفًا له.
وأعرب سموه عن شكره للعميد القحطاني، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن الغالي، وأمنياته للعميد البقمي بالتوفيق في مهمته الجديدة.
واطلع سموه خلال اللقاء على استراتيجيات تطوير سجون المنطقة، في عرض قدمه العميد البقمي، حيث جرى تأسيس مركز “ثقة” كمبادرة لتهيئة النزلاء ممن تبقى على محكوميتهم أقل من سنة، وتزيد إجماليها عن أربع سنوات، ومركز “إشراقة” لعلاج مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، ومركز “الأعمال” والذي يستهدف السجناء السعوديين الموقوفين في قضايا المطالبات المالية، إذ يجري السماح لهم باقتناء جهاز محمول ولوحي، بجانب تأمين جهاز كمبيوتر من قبل إدارة السجون، مع إتاحة الزيارة لهم.
واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز الإجراءات والتدابير التي فرضتها السجون لمواجهة فيروس كورونا، إذ جرى تفعيل المحاكمة والتحقيق عن بعد، بالتنسيق مع المحاكم والنيابة العامة، أسهمت في إنجاز 358 قضية، إضافة إلى تخصيص جناح لعزل السجناء الجدد، بعد الكشف عليهم طبيًّا، ونصب نقاط للفحص البصري عند بوابات السجون، مع توفير المعقمات الطبية والوسائل الموصى باستخدامها من قبل وزارة الصحة.

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