شرطة الرياض: الإطاحة بخمسة متورطين في ارتكاب جريمتي سلب بحيَّي الوزارات والبطحاء

المناطق - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة أشخاص، ثلاثة مواطنين ويمنيين جميعهم في العقد الثاني من العمر؛ لتورطهم بارتكاب جريمتي سلب.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري.

وذكر التويجري أن الجريمة الأولي تمثلت بدخول سكن مقيم باكستاني الجنسية بحي الوزارات، وسَلْبِ مبلغ مالي قدره «12.000» ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضاف أن الجريمة الثانية تمثلت باعتدائهم على مقيم سوداني الجنسية بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وأكد التويجري أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.