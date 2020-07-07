منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة يحظى بعناية أمانة منطقة عسير من خلال تكثيف الاعمال التشغيلية

المناطق - عسير

كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها التشغيلية في الأمـاكن المخصصة بالمتنزهين في منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة، و ذلك من خلال فرق عمل ميدانية ضخمة لنظافة و صيانة منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة تزامنا مع انطلاق صيف عسير لهذا العام.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الجهود التي تقوم بها الأمانة في منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة جاءت وفق توجيهات سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بعد اسناد الاعمال التشغيلية الخاصة بالمنتزه لأمانة المنطقة و ذلك حرصا من سموه للحفاظ الدائم على نظافة المنتزة بيئيا، وتوفير المناخ الصحي الملائم للزوار و السياح و الأهالي.

مبينا بأن الاعمال شهدت تجميع وإزالة النفايات والتي قدرت حتى الان بأكثر من 9.436 طن تمت معالجتها، علاوة تسخير كافة الخدمات التشغيلية وتخصيص أكثر من 200 من القوى العاملة والكوادر المتخصصة من مشرفين ومراقبين للإشراف على عمليات التنظيف والصيانة في المنتزه على مدار أيام الصيف وذلك لضمان بيئة صحية وسليمة للزوار وتقديم أفضل الخدمات البيئة الصحية.

مشيرا الى أن المنتزه يحظى بعناية خاصة من الأمانة من خلال الجهود والاعمال المستمرة التي تقوم بها الأمانة.

فيما ثمن الدكتور وليد الحميدي التعاون الكبير الذي تجده الأمانة من المواطنين والمقيمين من خلال محافظتهم المستمرة على نظافة المنتزه، والتي تؤكد وعيهم وإدراكهم التام لأهمية المحافظة على نظافة المنتزهات والحدائق والمرافق العامة.

وحث الحميدي على المشاركة في المحافظة على الجهود المبذولة لنظافة المنتزهات، وبالتالي لا بد من جعل المكان أفضل مما كان، مطالبا بتفعيل أدوارهم وعدم ترك المخلفات والإسهام مع أمانة منطقة عسير للمحافظة عليها.

الجدير بالذكر فقد أنهت الأمانة مؤخرا جميع أعمال الصيانة العامة لمتنزه الملك عبدالعزيز بالسودة، و تمت صيانة إضاءات المتنزه بما يتناسب مع طبيعته وموقعه وشكله، وكذلك صيانة جميع دورات المياه في المتنزه، إضافة إلى توفير المعقمات اللازمة، وتخصيص عامل لكل دورة مياه لضمان نظافتها وتعقيمها باستمرار.

