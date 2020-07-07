احدث الأخبار

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم منشآت القطاع الخاص بنصف مليار ريال لدعم توظيف السعوديين والسعوديات
أبرز المواد
 منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة يحظى بعناية أمانة منطقة عسير من خلال تكثيف الاعمال التشغيلية
منطقة عسير
 “البيئة” تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر منصة “زراعي”
أبرز المواد
 شرطة الرياض: الإطاحة بخمسة متورطين في ارتكاب جريمتي سلب بحيَّي الوزارات والبطحاء
منطقة الرياض
 خيرات عسير” .. مبادرة لدعم المزارعين والتعريف بالمنتوجات المحلية
منطقة عسير
 أمير نجران يستعرض استراتيجيات تطوير سجون المنطقة
منطقة نجران
 الإحصاء: مليون باحث عن عمل في الربع الأول من 2020
أبرز المواد
 الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 حكومة الوفاق الليبية تخطط بإدراج المليشيات الإرهابية التابعة لها تحت مسنى “الحرس الوطني”
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة عسير
 المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى تراجع أكبر من المتوقع بسبب كورونا
أبرز المواد
 خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه
مجتمع المناطق
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم منشآت القطاع الخاص بنصف مليار ريال لدعم توظيف السعوديين والسعوديات

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم منشآت القطاع الخاص بنصف مليار ريال لدعم توظيف السعوديين والسعوديات

أبرز المواد
منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة يحظى بعناية أمانة منطقة عسير من خلال تكثيف الاعمال التشغيلية

منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة يحظى بعناية أمانة منطقة عسير من خلال تكثيف الاعمال التشغيلية

منطقة عسير
“البيئة” تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر منصة “زراعي”

“البيئة” تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر منصة “زراعي”

أبرز المواد
شرطة الرياض: الإطاحة بخمسة متورطين في ارتكاب جريمتي سلب بحيَّي الوزارات والبطحاء

شرطة الرياض: الإطاحة بخمسة متورطين في ارتكاب جريمتي سلب بحيَّي الوزارات والبطحاء

منطقة الرياض

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم منشآت القطاع الخاص بنصف مليار ريال لدعم توظيف السعوديين والسعوديات

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم منشآت القطاع الخاص بنصف مليار ريال لدعم توظيف السعوديين والسعوديات
http://almnatiq.net/?p=881706
المناطق - الرياض

دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) منشآت القطاع الخاص بـ510.830.522 ريال عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف باثر رجعي، حيث ساهمت تلك الدفعات في دعم أجور 53.483 ألف موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.

وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس عن الأثر الرجعي وأبريل ومايو ويونيو عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.

ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا‪‪ .(COVID-19)

وأكد “هدف” استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج “دعم التوظيف” لأجور السعوديين والسعوديات للتوظيف الجديد ويمكن للمنشآت الاستفادة من دعم التوظيف لآخر 60 يوم من إضافة الموظف في التأمينات الاجتماعية، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بكافة منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30٪ وحتى 50٪ من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال‪‪.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل‪‪.

وجدد الصندوق دعوته لكافة منشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيًا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: ‪https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

روابط ذات صلة

“البيئة” تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر منصة “زراعي”

“البيئة” تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة النباتية عبر منصة “زراعي”
الإحصاء: مليون باحث عن عمل في الربع الأول من 2020

الإحصاء: مليون باحث عن عمل في الربع الأول من 2020
الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*