أمين الجوف يتفقد مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بسكاكا

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وقف أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على أعمال مشروع مركز الملك سلمان الحضاري بمدينة سكاكا، واطلع الشرعان على أقسام المشروع الثلاثة: المبنى الرئيسي والمباني الخدمية والموقع العام، مشيرا إلى أهمية المركز وحث على إنهائه وفق أفضل المواصفات وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لخدمة المستفيدين.

يذكر أن موقع المركز تم اختياره على تلة بحي الربوة ليُطل على مدينة سكاكا من جميع الجهات، وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي حوالي 11000م2 وهو عبارة عن دور أرضي يضم 3 مداخل رئيسية علي يمين ويسار كل مدخل برج يتكون من دورين بارتفاع 14م إضافة الي برج مكون من 5 طوابق فى الجزء الجنوبي الشرقي للمبنى بارتفاع حوالي 31م يكشف معالم مدينة سكاكا .

ويضم المبنى الرئيسي عدد من قاعات الاجتماعات وصالات احتفالات وصالة ملكية إلى جانب صالة كبيرة بمساحة 4100 م2 ويحوي المركز كذلك مكتبة ثقافية ومتحف تراثي ومطعم وكوفي شوب ونادي رياضي وثقافي.

أما المباني الخدمية فتضم مبني المبردات والتكييف وغرفة الكهرباء وخزان وتوسعات مستقبلية هدفها خدمة المركز. بينما تبلغ مساحة الموقع العام حوالي 90000م2 ويضم مواقف سيارات وحدائق ومتنزهات ومدرج للاحتفالات والعروض بالهواء الطلق.