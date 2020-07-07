أمانة الاحساء .. 148 مخالفة لـ ” احترازات كورونا ” واتلاف 1.5 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك

الاحساء - المناطق

امتداداً لجهود الرقابة الشاملة لمنشأت الصحة العامة ، بالتزامن مع خطط متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والتي تنفذها أمانة الاحساء تم تحرير 148 مخالفة لمنشأت أخلّت بتطبيق الاحترازات الوقائية واشتراطات مزاولة النشاط ، كماتم مُصادرة واتلاف 1573 كيلوغرام “1.5 طن ” من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال أسبوع في النطاق الاشرافي لبلديتي المبرز وجواثا ، بالإضافة الى ضبط عامل وافد عمد الى تسويق الأسماك بمركبة خاصة في بيئة تفتقر للاشتراطات والضوابط المتبعة لهذا النشاط ، وكذلك رصد وافدين آخرين يزاولون اعمال خياطة الملابس الرجالية في مقر سكنهم ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين ، وذلك بحسب ماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي أشار الى انه تم تنفيذ 462 جولة رقابية منها 150 جولة للوحدة النسائية في بلدية الهفوف للتأكيد على تطبيق منشأت ” الأنشطة النسائية” للبروتوكولات الاحترازية والوقائية وكذلك التقيد باللوائح والأنظمة البلدية ، إضافة ً الى تفعيل الوحدة لحملة ( وعيك يصنع التغيير) ، مؤكداً على ان جهود المتابعة الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية متواصلة تعزيزاً لدور القطاع البلدي لمواجهة فايروس كورونا المستجد.