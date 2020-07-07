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تعليم الشرقية يُتوج المتميزات الفائزات بمسابقة برامج إدارة التوجه والإرشاد -بنات

تعليم الشرقية يُتوج المتميزات الفائزات بمسابقة برامج إدارة التوجه والإرشاد -بنات
http://almnatiq.net/?p=881730
الدمام - فتحية العبدالله

نظمت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الشرقية احتفالاً افتراضيًا “عن بعد” لتتويج الطالبات الفائزات في مسابقة برنامج خفض العنف (رفق) ومسابقة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي للعام الدراسي 1441هـ برعاية المساعد للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد وبقيادة مديرة التوجيه والإرشاد عائشة الملحم وبحضور عدد من القيادات التربويات من مديرات مكاتب التعليم ومديرات الإدارات والطالبات الفائزات وأولياء أمورهن.

وأكدت المساعد للشؤون التعليمية – بنات- فاطمة الفهيد بكلمتها الافتتاحية لهذا الاحتفال بأن مثل هذه البرامج الوزارية تعد من المشاريع الوطنية الرائدة التي أولتها حكومتنا الرشيدة الاهتمام والعناية و تتبناها الوزارة وقدمت لها الدعم الكبير والمتابعة ليحقق أهدافه المرجوة وما تصبو إليه الوزارة من إيجاد بيئات تعليمية آمنة ومعززة للسلوك الإيجابي بالمنظومة التعليمية ومحققة للأهداف المشتركة والتكاملية وبينها وبين مؤسسات المجتمع المحلي لتحقق بذلك تطلعات حكومتنا الرشيدة .

وأبانت الفهيد بأن مضامين المسابقة منبثقة من قيمنا وأخلاقيتنا الدينية التي تحمل في طياتها قيماً تربوية في التحلي بحسن الخلق و الرفق، والحب، والتسامح، والاحترام، و حسن التعامل مع الآخرين.

ثم توالت فقرات الاحتفال بعدها استعرضت الأعمال المميزة والفائزة بالمراكز المتقدمة التى رُصدت لها العديد من الجوائز العينية وشهادات التقدير بعدها أعلنت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد عائشة الملحم أسماء الفائزات المتميزات بفروع المسابقة المتضمنة عدة مجالات منها مجال الرسم و التصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة والتغريدات المميزة بعد ذلك كُرمت المدارس المعززة للسلوك الإيجابي.

في الختام عبرت الفهيد عن فخرها واعتزازها بفوز الطالبات المتأهلات وأوصتهن إلى القيمة العميقة والهدف الأسمى من هذه المسابقة وعن كيفية المساهمة في نشر هذه القيم النبيلة بين أفراد الأسرة والمدرسة ولشرائح المجتمع من خلال التحلي بها وجعلها منهاجًا ونبراسًا لحياتهن ومثالًا يحتذي بهافي حياتهن العملية والتعليمية.

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