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أطباء الأسنان يتحدثون عن آثار تظهر في الفم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

أطباء الأسنان يتحدثون عن آثار تظهر في الفم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=881734
المناطق - وكالات

يبرز أطباء الأسنان والعلماء خاصية مفاجئة أخرى تجلبها عدوى فيروس كورونا.

وقالت صحيفة “إزفيستيا” بصورة خاصة إن مرض “كوفيد – 19” يمكن أن يتسبب في ظهور عمليات التهاب في فم شخص مصاب به.

وعلى سبيل المثال فإن الأطباء في البرازيل لاحظوا في فم الشخص البالغ المصاب بالفيروس قرحا وشقوقا.

وتوصل الأطباء إلى استنتاج مفاده بأن الالتهابات والقرح والشقوق في الفم تعد مؤشرات ثانوية ناتجة عن تدهور صحة المريض بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار العلماء كذلك إلى مؤشرات ثانوية أخرى يمكن اعتبارها عواقب وأدلة على الإصابة بالمرض في وقت واحد. وبينها اضطرابات الذوق وفقدان الطعم ونزيف الدم الخفيف في الفم وإصابات اللسان والغشاء المخاطي وتقرحات مؤلمة وغيرها.

مع ذلك فإن رئيسة قسم أمراض الأسنان في جامعة الطب الحكومية بموسكو، إيرينا ماكييفا، أشارت إلى أن المرضى المصابين بالسكري وفيروس كورونا في وقت واحد غالبا ما يشكون من شدة الجفاف في الفم. لكن تلك العلامة قد لا تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. ويتسبب فيها تعاطي بعض الأدوية التي وصفها الأطباء ضد العدوى.

وكان الأطباء قد ذكروا في وقت سابق عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينها سن المريض والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري ومرض السرطان والأمراض المزمنة لأجهزة التنفس.

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