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أمير القصيم يكرم أبناء الشيخ سليمان الرشيد لما يقدمونه من دعم للأعمال الخيرية

أمير القصيم يكرم أبناء الشيخ سليمان الرشيد لما يقدمونه من دعم للأعمال الخيرية
http://almnatiq.net/?p=881740
المناطق / بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , أبناء الشيخ سليمان الرشيد ـ رحمه الله ـ , بحضور قاضي الاستئناف فضيلة الشيخ ابراهيم الحسني , ومدير العام جمعية البر بمدينة بريدة الدكتور محمد الثويني , وأبناء الشيخ ـ رحمه الله ـ.

واستمع سموه من قبل الشيخ الحسني عن مبادرات الشيخ سليمان الرشيد ـ رحمه الله ـ وأبناءه من خلال بناء مقر مشروع رعاية ذوي الإعاقة في مدينة بريدة بتكلفة إجمالية تزيد عن 16 مليون ريال , بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الأخرى من خلال إهتمامهم بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب , ومشروع مغسلة الموتى الملحقة بالجامع .

وأشار الدكتور محمد الثويني إلى أن الشيخ محمد الرشيد رحمه الله وأبناءه ساهموا بالعديد من المبادرات والتي تعكس تفاني أبناء هذا الوطن من خلال دعم المبادرات الخيرية , والأعمال المباركة الخادمة للمستفيدين في الجمعيات واللجان الخيرية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لكل عمل خيري يقوم به أبناء المنطقة.

هذا وقد ثمن سمو أمير منطقة القصيم ما يقدمه أبناء الشيخ سليمان الرشيد ـ رحمه الله ـ من خلال رعايتهم العديد من الأعمال الخيرية بالمنطقة والاهتمام بها ورعايتها , مؤكداً على أن ما نراه من مشاريع خيرية متعددة ومنضبطة بالأنظمة يعكس واقع العمل الخيري والإجتماعي الدائم , مبيناً سموه أن أهالي هذه المنطقة يتسابقون على الأعمال الخيرية ويتنافسون عليها ، مؤكدًا سموه أنه ينافس بهم في مثل هذه المبادرات المباركة , والتي انعكس من خلالها نشاطاً عالياً في كافة الأعمال الاجتماعية بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة , مقدماً شكره لكافة أبناء سليمان الرشيد على ما قدموه من مبادرات , مبيناً بأن هذه البلاد هي بلاد خير وستبقى كذلك بإذن لله تحت ظل قيادة الخير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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