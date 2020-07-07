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أمير القصيم يطلق “عن بعد” الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة

أمير القصيم يطلق “عن بعد” الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة
http://almnatiq.net/?p=881746
المناطق / بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , عن طريق الاتصال المرئي “عن بعد” , الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة بمنطقة القصيم , بمشاركة صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة , واستاذ علم النبات في جامعة تبوك الدكتور نادي الحربي , ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي , وأعضاء اللجنة .

حيث انطلق اللقاء عبر جلستين يتحدث من خلالها المشاركون عن سبعة محاور تتعلق بتجربة القصيم الناجحة للإستفادة من المياه المعالجة , ومبادرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخدام المياه المعالجة للتشجير , بالإضافة إلى استخدم المياه المجددة بمحافظة المذنب بنسبة 100% , وأنواع النباتات الدخيلة وخطورتها على الانواع النباتية المحلية , وتفاصيل إدارة المراعي في المملكة , والتنوع النباتي , والتلوث البيئي.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع , مؤكداً على أن الله سبحانه سخر لنا هذه البيئة للحفاظ عليها لما لها من فوائد عظيمة , مؤكداً على ضرورة الاهتمام بها عبر مشاركة جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة , ونشر الوعي والتثقيف البيئي بين أبناء المجتمع وغرسه في عقول النشء , منوهاً بما تتلقاه البيئة من دعم ورعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين , والمنعكسة من عناية ديننا الإسلامي بحماية البيئة والمحافظة عليها.

وأوضح سموه على أهمية التكاتف في تنفيذ مخرجات الملتقى والتي ستنعكس إيجابياً على تحسين مظهر البيئة والحد من المخالفات , ومواصلة استزراع الصحراء بالأشجار المناسبة وإعمارها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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