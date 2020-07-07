أمير القصيم يلتقي العميره بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , فضيلة الشيخ صالح بن علي العميره بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما قدمه الشيخ العميرة من جهود بذلها طوال فتره عملة في فرع رئاسة الهيئة بالمنطقة , منوها بما يحظى به القطاع من دعم الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوصول إلى تحقيق كافة الرسائل السامية بالشراكة مع كافة القطاعات , مقدماً شكره وتقديره لفضيلته على ما بذله من أعمال جليلة مباركة قام بها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم الشيخ العميره شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وحرصه على متابعة كافة الأعمال المقدمة في الفرع , وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة , راجياً المولى عز وجل أن يوفق لكل خير وصلاح.