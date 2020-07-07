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أمير منطقة تبوك يثمن جهود العاملين بفرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يثمن جهود العاملين بفرع وزارة التجارة بالمنطقة

منطقة تبوك

أمير منطقة تبوك يثمن جهود العاملين بفرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يثمن جهود العاملين بفرع وزارة التجارة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=881754
المناطق- تبوك- علي العميري:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري.
وفي بداية اللقاء اطلع سموه على تقرير مفصل على إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية وتقرير الجهود الرقابية المستمرة خلال جائحة فيروس كورونا وثمن سمو أمير المنطقة الجهود التي يبذلها منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لكل مايحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيتة . ووجه سمو أمير المنطقة مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري ، نقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة لها بالمحافظات على مايقومون به من اعمال جليلة بالمنطقة في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والمواد التموينية وكذلك وفرة المخزون والخدمات وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة والجهود المبذولة خلال جائحة كورونا ،
من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.

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