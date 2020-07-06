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بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للمملكة

بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للمملكة

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بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للمملكة

بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للمملكة
http://almnatiq.net/?p=881757
المناطق - وكالات

أكدت وزيرة التجارة البريطانية أن لندن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.

وخلصت محكمة الاستئناف العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس في بيان نقلته وكالات عدة: الحكومة أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو.

وأضافت في البيان المكتوب: وبناءً على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة، بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائمًا.

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