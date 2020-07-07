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أمانة القصيم ترفع 550 سيارة تالفة من طرق وأحياء بريدة

أمانة القصيم ترفع 550 سيارة تالفة من طرق وأحياء بريدة
http://almnatiq.net/?p=881773
المناطق / بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال رفع (550) سيارة تالفة ومتعطلة من طرق وأحياء مدينة بريدة خلال (4) أسابيع الماضية ، جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الأمانة لملاك المركبات عبر إشعارات تم وضعها على المركبات المتوقفة.
وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم ، بأن الفرق الميدانية وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تواصل أعمالها بشكل مكثف خلال الفترة القادمة لرفع السيارات التالفة والمتعطلة في هذا الاتجاه بهدف تخليص مدينة بريدة من مظاهر التلوث البصري والمحافظة على المظهر العام.

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