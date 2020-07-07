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الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=881777
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكان “بولسونارو” كشف، أمس، عن ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه خلال لقاء صحفي وأعلن أنه بدأ في الحصول على جرعات من دواء هيدروكسي كلوكورين.

وكشف تقارير محلية أن الرئيس البرازيلي أعلن أن درجة حرارته تبلغ 38 درجة مئوية وأن نسبة الأكسجين في الجسم تصل إلى 96%، كما ألغى كافة اللقاءات المزمع عقدها خلال الفترة الحالية وبدأ بالحصول على عقار هيدوركسي كلوكورين.

يذكر أن الرئيس البرازيلي كان شكك بنسبة كبيرة في مدى خطورة الوباء وجدوى إيقافه وانتقد بشدة فكرة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد الفيروس وشارك في مسيرة احتجاجية في العاصمة البرازيلية دون أي تقيد بالإجراءات الاحترازية.

وتعد البرازيل ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصلت حتى الآن إلى مليون و626 ألفًا بينها 65556 حالة وفاة.

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