شاهد: أضخم “خفاش” في العالم يتدلى من سقف أحد المنازل بالفلبين

المناطق_الرياض

التقط أحد الأشخاص صورة مذهلة لـ “خفاش” ساكن في أحد المنازل في الفلبين، ويتدلى بشكل “مخيف”.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الصور التي التقطت للخفاش تعد مذهلة نظرًا لطول أجنحته التي تصل ٦ أقدام، واصفةً المشهد بأنه أكثر المشاهد المثيرة في العالم.

وذكرت الصحيفة أن الخفافيش بجناحيها تكون مثيرة للإعجاب إذ أن أجسامها تقع في نطاق من ١ إلى ٢ قدم فقط من إجمالي الطول، وهو ما يعني حصولها على مظهر “جمالي” فريد ومرعب في نفس الوقت بسبب اللون الأسود القاتم والرأس المخيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخفافيش تسكن أماكن عديدة في الفلبين ويتراوح وزنها من كيلو إلى اثنين كيلو للواحد فقط، لافتة إلى أن الخفاش يتمتع بأطول ذراع.