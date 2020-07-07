محافظ البدع يرأس اجتماع المجلس المحلي

المناطق- تبوك- علي العميري:

رأس محافظ البدع المكلف إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه المجلس المحلي لعام 1441هـ وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع واحتياجات المحافظة والمراكز والتجمعات السكانية التابعة لها واعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيداً لرفعها لمجلس المنطقة.

ووجه المحافظ مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي بالتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين ومرتادي المحافظة، والإستعداد للزوار في هذه الاجازة، وذلك من خلال تهيئة الأماكن التي يرتادها الأهالي والسياح الحريصين على قضاء إجازتهم بالمحافظة، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء بالمنتزهات على الشواطئ البحرية، وحث ” النفيسه ” على تكثف الجولات الرقابية في هذه الفترة على البوفيهات المنتشرة حول الأماكن السياحية، والمطاعم والتموينات ومحطات الوقود مؤكدا أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار الحرص على تهيئة الأماكن التي يرتادها الأهالي والسياح، الذين يحرصون على قضاء إجازتهم بالمحافظة عطفاً على ما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية ، ويرقى إلى مستوى التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة التي تحرص دائما على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفي نهاية الاجتماع شكر المحافظ مديري الإدارات وأعضاء المجلس على حضورهم واهتمامهم وتفاعلهم لتطوير المحافظة.