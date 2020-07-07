النفيسه يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة البدع

المناطق- تبوك- علي العميري:

رأس محافظ البدع المكلف إبراهيم بن عبد الرحمن النفيسه اليوم اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

واستهل المحافظ الاجتماع بكلمة توجيهية ثمن فيها جهود جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمحافظة الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال التعامل مع جائحة كورونا منوهاً محافظ البدع بما قدمته الدولة وماصدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم مهيبًا بالجميع بمضاعفة الجهود وبذل المزيد إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتم خلال الاجتماع بحث مختلف الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بعمل مختلف الجهات الأمنية بالمحافظة والمراكز والأدوار والمهام المناطة بكل جهة إضافةً لعدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة تجاهها.