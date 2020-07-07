احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
 السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد
أبرز المواد
 الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
 النفيسه يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة البدع
منطقة تبوك
 محافظ البدع يرأس اجتماع المجلس المحلي
منطقة تبوك
 أمانة القصيم ترفع 550 سيارة تالفة من طرق وأحياء بريدة
منطقة القصيم
 الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مبادرة “جسور” لصناعة رأس المال البشري الوطني بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 الأمم المتحدة: كورونا يوفر لـ”داعش” و”القاعدة” والنازيين الجدد فرصا جديدة
أبرز المواد
 بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للمملكة
منوعات
 أمير منطقة تبوك يثمن جهود العاملين بفرع وزارة التجارة بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي العميره بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف
منطقة القصيم
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

أبرز المواد
السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد

السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد

أبرز المواد
الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أبرز المواد
النفيسه يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة البدع

النفيسه يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة البدع

منطقة تبوك

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=881793
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلـبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، وذلك خلال الفترة من 23 ذي القعدة الجاري حتى الـ28 من الشهر نفسه

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على تطبيق «أكاديميا» من خلال موقع الجامعة لإجراء عملية التسجيل

كما أوضح القرني، أن القبول لا يعتمد على أولوية التقديم وإنما على نسبة المتقدم الموزونة أو المؤهلة، حيث سيتم احتساب النسبة المؤهلة (30%؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50% اختبار القدرات و20%؜ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب، وفي جميع التخصصات للطالبات، كما سيتم احتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50%؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50% اختبار القدرات)

روابط ذات صلة

السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد

السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد
الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا
الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*