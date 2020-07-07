جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلـبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، وذلك خلال الفترة من 23 ذي القعدة الجاري حتى الـ28 من الشهر نفسه

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على تطبيق «أكاديميا» من خلال موقع الجامعة لإجراء عملية التسجيل

كما أوضح القرني، أن القبول لا يعتمد على أولوية التقديم وإنما على نسبة المتقدم الموزونة أو المؤهلة، حيث سيتم احتساب النسبة المؤهلة (30%؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50% اختبار القدرات و20%؜ الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب، وفي جميع التخصصات للطالبات، كما سيتم احتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50%؜ النسبة التراكمية للثانوية العامة و50% اختبار القدرات)