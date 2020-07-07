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خبير عقاري يقدم 3 مقترحات لمواجهة جشع التجار بعد تطبيق ضريبة الـ 15 ٪

خبير عقاري يقدم 3 مقترحات لمواجهة جشع التجار بعد تطبيق ضريبة الـ 15 ٪
http://almnatiq.net/?p=881804
المناطق_الرياض

قدم الخبير العقاري فهد بن سليم، عدة اقتراحات لوزارة الإسكان وهيئة العقار لمواجهة جشع التجار المبالغ فيه، قائلا: “ياهيئة العقار ويا وزارة الإسكان كيف يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء بمقدار 2.5 ٪ سنويا وعند البيع تفرض 15 %على المشتري نادر الوجود”.

وأوضح “ابن سليم”، أنه في هذه الحالة فلن يستطيع صاحب الأرض البيضاء الذي لا يملك مثل الأيتام والورثة عمل أي شيء في أرضهم التي ورثوها، مؤكدًا أنهم لم يستطيعوا بيعها أو تخطيطها، وسوف تتراكم عليهم ديون هم في غنى عنها، وهذا الورث الذي كان نعمة سيصبح نقمة في حلوقهم.

واقترح أن يتم الإبقاء على رسوم السنوية 2،5 ٪ رسوم على الأراضي البيضاء فوق 10 آلاف متر وإلغاء 15 ٪ في حالة البيع، حتى يتم تحريك عجله البيع بدل تجميد المساحات الشاسعة.

كما قدّم مقترحا مستقبليًا أيضا بأن يتم مراجعة رسوم الأراضي البيضاء على أن تكون كالأتي، أولا الدفع يكون فورًا ولا يكون هناك مهلة سنة كما هو متبع وفي ضرورة تخفض المدة إلى 3 أشهر.

وكذلك طالب بفرض رسم 2،5 ٪ على أي أرض مهما كانت مساحتها بعد 3 سنوات على أن لا يكون صاحب المخطط الأصلي من ضمنها من وقت شراء الأرض في حاله عدم الاستفادة من الأرض أو بنائها، وذلك بعد استخراج تصريح البناء، حتى يساعد على الاستفادة من الأراضي ومنع التحايل من بعض التجار في تجميع أراضي صغيرة في مخططات عشوائية.

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