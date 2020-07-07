التسوية الودية بالرياض تسترد مبلغ ” 871″ ألف ريال

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تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد تسوية لصالح ورثة عامل من أحد الجنسيات العربية بمبلغ “871” الف ريال وذلك بعد عقد عدة جلسات لمناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل وإثبات استحقاقات العامل المتوفي الناتجة عن العلاقة العمالية مما أدى إلى التوصل لإقتناع أطراف الدعوى بالصلح والمتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدعي المبلغ المستحق. وقد اوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أنه بإمكان المدعي وعبر الخدمات الالكترونية للوزارة رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً عن بعد دون حضور أي من أطراف الدعوى مؤكداً على أن الوزارة تسعى لتسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بكافة جهودها، و مهيباً بكافة المنشآت بعدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل ولوائحة .