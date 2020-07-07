رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد لاعبه ميسي

أكد رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم أن للنادي الحق في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل تقارير عن احتمال رحيله مع نهاية عقده عام 2021.
وقال: “عادةً لا نفصح عن مفاوضاتنا مع اللاعبين، لكن من البديهي التجديد لعقد ميسي الذي يعدّ أفضل لاعب في التاريخ، ولا يزال أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم”.
وأضاف بارتوميو: “أرى أن ميسي مرتاح مع فريقه، وأكد اللاعب نفسه في أكثر من مرة إنهاء مسيرته في برشلونة”.
وكشف رئيس برشلونة أنه تحدث مع ميسي السبت الماضي بشأن تجديد عقده.
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