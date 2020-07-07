الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الممارسين الصحين

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نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف صباح اليوم الثلاثاء محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الممارسين الصحيين والذين يعملون بالمراكز الإسعافية والتي كانت هذا الاسبوع عن آلية إعلان الوفاة والإنعاش القلبي الرئوي ( CPR ).

واقيمت هذه المحاضرة والتي نفذها المدرب بفرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور مازن سليمان ابو الخير وذلك بتوجيه من سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان والتي استفاد منها قرابة الخمسون ممارس صحي تابع لفرع المنطقة.

وتأتي هذه المحاضرة حرصاً من فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على إطلاع منسوبيه على كل ما يتعلق بتطوير العمل الإسعافي بما يكفل لجميع طالبي الخدمة الإسعافية أفضل الخدمات الطارئة التي يحتاجوها وفي زمن إستجابة قياسي.

الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة هي استمرار لسلسلة محاضرات قُدمت وستقدم بشكل اسبوعي وفي مهارات مختلفة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين لما لذلك من أثر إيجابي على تطوير الكادر الصحي الإسعافي بكل المستجدات الطبية في المجال الإسعافي.