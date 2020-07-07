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من الوجهات السياحية بالمملكة .. مدينة الـ 800 ألف كيلوجرام من العسل

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من الوجهات السياحية بالمملكة .. مدينة الـ 800 ألف كيلوجرام من العسل

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تتميز منطقة الباحة إلى جانب أنها مصيف جميل بأنها من أشهر مناطق المملكة في تربية النحل وإنتاج العسل الذي يقدر بنحو 800 طن سنويًا أي 800 ألف كيلوجرام يتم إنتاجها من ١٢٥ ألف خلية.
ويقوم ١٦٠٠ نحال في الباحة على جمع العسل طوال العام من الحجاز وتهامة بمعدل ٧ مرات في العام، وذلك بحسب نوع الزهرة، وهناك سلالات من النحل يتميز منها النحل البلدي بأنواعه أو النحل الكرينولي، وكثير من النحالين يتوفر لديهم النحل البلدي حيث تنتشر في الباحة مقومات الطبيعة التي تجعل النحل يجد البيئة المناسبة له لإنتاج أجود أنواع العسل.
ويستطيع الزائر للباحة مشاهدة خلايا النحل منتشرة في جبال الباحة، فهي مهنة قديمة كان يزاولها بعض أهالي الباحة وكانت في الماضي تقليدية وبدائية في أدواتها حيث كان يجتمع النحل في بعض أماكن جحور وفجوات الجبال وشقوق الأشجار، ويتطلب ذلك معرفة مواعيد التكاثر وعمر كل نحلة في الخلية، والأمراض التي تصيبها، ومواعيد هذه الأمراض وكيفية علاجها، وتحولت في الوقت الحاضر إلى صناعة اقتصادية منظمة.
وتتميز الباحة بإنتاج عسل : المجرى، الضرم، السمر ، الصيفي، الطلح، الشوكة، والسدر، ولكل نوع لونه وطعمه إلا أن الأشهر منها عسل : السِّدرة، الشَّوْكة، والسمر فهي أكثر جودة وتتميز برائحتها الزَّكية.
وتستضيف منطقة الباحة في كل عام مهرجان العسل الدولي ، وتبرز فيه أفضل وأجود أنواع العسل ومنها: السدر الصيفي، والسدر التهامي ، والضهيان، والمجرى، والضرمة .

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