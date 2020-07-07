احدث الأخبار

أميركا تنسحب رسميا من منظمة الصحة
أبرز المواد
 أندية منطقة الجوف تستعد لاستكمال موسمها الرياضي
أبرز المواد
 رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا
أبرز المواد
 أهداف القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة
أبرز المواد
 وزير الرياضة يعتمد تأسيس رابطة الرياضات المائية ويعين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني
أبرز المواد
 انفجار هائل يهز طهران.. والسلطات: خطأ بشري
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية بالمملكة .. مدينة الـ 800 ألف كيلوجرام من العسل
أبرز المواد
 الطيران المدني: تطبيق الإقرار الإلكتروني للمسافرين قبل المغادرة أو القدوم
أبرز المواد
 الزكاة والدخل تضبط 1600 مخالفة لضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 التسوية الودية بالرياض تسترد مبلغ ” 871″ ألف ريال
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف ينفذ محاضرة عن بُعد لمنسوبيه من الممارسين الصحين
أبرز المواد
أميركا تنسحب رسميا من منظمة الصحة

أميركا تنسحب رسميا من منظمة الصحة

أبرز المواد
أندية منطقة الجوف تستعد لاستكمال موسمها الرياضي

أندية منطقة الجوف تستعد لاستكمال موسمها الرياضي

أبرز المواد
رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا

رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا

أبرز المواد
أهداف القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة

أهداف القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة

أبرز المواد

أميركا تنسحب رسميا من منظمة الصحة

أميركا تنسحب رسميا من منظمة الصحة
http://almnatiq.net/?p=881828

انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، منفّذة تهديدها للهيئة الأممية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن سيناتور أميركي بارز، الثلاثاء.

وجاء في تغريدة للسيناتور روبرت ميننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن “الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة”.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنظّمة الأممية، مرارا بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتّاك وبالانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي الاتهامات الأميركية لها بالتستّر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة ووهان (وسط) في أواخر العام الماضي.

وفي وقت سابق، أنهى ترمب علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية وأوقف تمويلها بسبب طريقة تعاملها مع أزمة فيروس كورونا.

واعتبر ترمب ان المنظمة تعمل وكأنها دمية في يد الصين، مضيفاً في تصريحات سابقة أن المسؤولين الصينيين “تجاهلوا التزاماتهم بإبلاغ” المنظمة بشأن الفيروس وضغطوا عليها “لتضلل العالم”.

روابط ذات صلة

أندية منطقة الجوف تستعد لاستكمال موسمها الرياضي

أندية منطقة الجوف تستعد لاستكمال موسمها الرياضي
رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا

رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا
أهداف القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة

أهداف القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*