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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني
http://almnatiq.net/?p=881829
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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