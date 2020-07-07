وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.