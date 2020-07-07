انفجار هائل يهز طهران.. والسلطات: خطأ بشري

وأكدت السلطات الإيرانية وقوع قتيلين و3 جرحى في انفجار بشركة بمنطقة باقرشهر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأوضحت «إرنا» نقلاً عن حاكم قضاء كهريزك، أمين بابائي، أن الانفجار الذي وقع في باقر آباد، نتج عن إهمال عمال شركة تعبئة أسطوانات غاز الأكسجين ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد بابائي أنَّ «شدة انفجار كبسولات الأكسجين كانت كبيرة للغاية لدرجة أن جدران المصانع المجاورة للشركة دمرت أيضًا»، وكان سكان محليون أكدوا أن الانفجار وقع في شركة غاز «سباهان برش» وأحدث انفجارًا هائلًا.

وتعد باقر شهر من أهم المناطق الصناعية، حيث تحتوي على مصفاة للنفط وعدد من شركات الغاز ومدينة صناعية ومعامل ومصانع متعددة في مجال الطاقة.

وكانت مجموعة إيرانية سرية تطلق على نفسها اسم «نمور الوطن»، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في موقع «نطنز النووي»، بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في وقت سابق.