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انفجار هائل يهز طهران.. والسلطات: خطأ بشري

انفجار هائل يهز طهران.. والسلطات: خطأ بشري
http://almnatiq.net/?p=881834
المناطق_الرياض

قالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الثلاثاء: إنَّ شخصين قُتِلا في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة طهران. وقال مسؤول محلي: «خطأ بشري تسبّب في انفجار بأحد المصانع وقُتل فيه شخصان وأصيب ثلاثة آخرون».

وأكدت السلطات الإيرانية وقوع قتيلين و3 جرحى في انفجار بشركة بمنطقة باقرشهر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأوضحت «إرنا» نقلاً عن حاكم قضاء كهريزك، أمين بابائي، أن الانفجار الذي وقع في باقر آباد، نتج عن إهمال عمال شركة تعبئة أسطوانات غاز الأكسجين ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد بابائي أنَّ «شدة انفجار كبسولات الأكسجين كانت كبيرة للغاية لدرجة أن جدران المصانع المجاورة للشركة دمرت أيضًا»، وكان سكان محليون أكدوا أن الانفجار وقع في شركة غاز «سباهان برش» وأحدث انفجارًا هائلًا.

وتعد باقر شهر من أهم المناطق الصناعية، حيث تحتوي على مصفاة للنفط وعدد من شركات الغاز ومدينة صناعية ومعامل ومصانع متعددة في مجال الطاقة.

وكانت مجموعة إيرانية سرية تطلق على نفسها اسم «نمور الوطن»، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في موقع «نطنز النووي»، بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في وقت سابق.

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