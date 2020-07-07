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وزير الرياضة يعتمد تأسيس رابطة الرياضات المائية ويعين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها

وزير الرياضة يعتمد تأسيس رابطة الرياضات المائية ويعين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها
http://almnatiq.net/?p=881839
المناطق_الرياض

أصدر الأمير فيصل بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قراراً بتأسيس رابطة الرياضات المائية وتعين رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص صاحب السمو الملكي سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود رئيساً للرابطة.

وأكدت اللجنة الأولمبية أن مهام الرابطة تتضمن توحيد جهود الاتحادات الرياضية المائية عبر بناء أنظمة ولوائح لدعم وتطوير الرياضات، وتعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية الخاصة ذات العلاقة مما يساعد لنشر الممارسين ويفتح مجال لاقتصاد رياضي مزدهر.

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