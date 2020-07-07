أندية منطقة الجوف تستعد لاستكمال موسمها الرياضي

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انتهى فريقي العروبة من مدينة سكاكا، والجندل من محافطة دومة الجندل، إجراءات المسحة الطبية للكشف عن فيروس كارونا المستجد كوفيد-19 استعداداً لإستكمال المنافسات الرياضية المتبقية في كرة اليد وكرة القدم.
وبين مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح أنه بمتابعة من وزارة الرياضة وإمارة المنطقة يشرف مكتب وزارة الرياضة على تطبيق برتوكولات عودة التمارين الرياضية ومباريات كرة القدم مع ناديي العروبة والجندل لإستكمال استحقاقهم من المنافسات الرياضية.
وأجرى الناديين إجراءات المسحة الطبية استعداداً لإنطلاق التمارين الرياضية إضافة إلى تسليمهم ملف البرتوكول للتدريبات والمباريات وآلية تطبيقها ، وسيقوم المكتب بعمل جولات مستمرة على الناديين حتى نهاية المنافسة.
وقدم المريح شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ولسمو نائبه على متابعتهم الدائمة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من إهتمام وحرص كبير على عودة كافة الأنشطة ومنها الرياضية وفق برتوكولات وتعليمات مهمة ستسهم في عودة الحياة لطبيعتها وتجاوز هذه الجائحة في آن واحد ، مناشداً الرياضيين بضرورة تطبيق كافة البرتوكولات المنصوص عليها.

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