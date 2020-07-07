29500 طالب وطالبة يواصلون دراسة الفصل الصيفي عن بُعد بجامعة الملك خالد

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع الخامس من الفصل الصيفي 1441هـ (7- 11 ذي القعدة) بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول 106047 كما بلغ عدد التقييمات 121420 وعدد لوحات النقاش 12985 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 3002 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 1544 وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 43553.

وفي مجال الدعم الفني أوضح الأحمري أن بلاغات الدعم بلغت 321 بمختلف وسائل الدعم، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الأسبوع الخامس دورة تطبيق معايير الجودة المعتمدة QM في تصميم المقررات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس حضرها 24 عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء، وتم عقد دورة للطلاب عن مهارات التعلم الإلكتروني حضرها 559 طالبا وطالبة.

كما واصلت قناة تمكين جهودها في تقديم الخدمات التعليمية حيث بلغ عدد الفيديوهات منذ بداية الفصل الصيفي 277 وحققت القناة 20403 مشاهدات في 624 ساعة.