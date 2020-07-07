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الرياضة

ترقية العميد منصور العتيبي إلى رتبة لواء

ترقية العميد منصور العتيبي إلى رتبة لواء
http://almnatiq.net/?p=881853
المناطق_عسير

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مساعد مدير شرطة الرياض لشؤون الأمن العميد منصور بن ناصر العتيبي إلى رتبة لواء.

وعبّر اللواء منصور العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والإجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

حيث يعد اللواء منصور من الكفاءات المتميزة التي قدمت الكثير في مجال عملها وسبق له أن تقلد عدد من المناصب القيادية في مجال عمله.

*المناطق * تهنئ اللواء منصور العتيبي بهذه المناسبة .
سائلين الله أن يجعلها عوناً له لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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