قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى رجل الاعمال الشيخ عبدالرحمن بن سعد الراشد ورجل الاعمال سليمان الراشد في وفاة أبنهم سعد بن عبدالرحمن الراشد – رحمه الله – الذي توفي مؤخرا اثر معاناة مع المرض .
وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما اعرب والد وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.
أمير منطقة جازان يعزي أسرة الراشد
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى رجل الاعمال الشيخ عبدالرحمن بن سعد الراشد ورجل الاعمال سليمان الراشد في وفاة أبنهم سعد بن عبدالرحمن الراشد – رحمه الله – الذي توفي مؤخرا اثر معاناة مع المرض .
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