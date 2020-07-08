أمير منطقة جازان يعزي أسرة الراشد

المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى رجل الاعمال الشيخ عبدالرحمن بن سعد الراشد ورجل الاعمال سليمان الراشد في وفاة أبنهم سعد بن عبدالرحمن الراشد – رحمه الله – الذي توفي مؤخرا اثر معاناة مع المرض .

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما اعرب والد وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.