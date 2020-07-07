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أمير منطقة جازان يكلف المدخلي رئيسا للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة..

أمير منطقة جازان يكلف المدخلي رئيسا للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة..
http://almnatiq.net/?p=881861
المناطق_فضه عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , رئيس مجلس المنطقة , قراراً إدارياً يقضي بتكليف رئيسا للجنة لشؤون الأسرة بمجلس المنطقة , برئاسة عضو مجلس المنطقة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي , وتكليف فوزية بنت عبده باصهي مساعدا لرئيس اللجنة وعضوية المهندس محمد بن يحي عجيبي اضافة لاعضاء اللجنة السابقين .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أ. أحمد بن هادي الراجحي أن القرار جاء إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء ونظام المناطق القاضي بتشكيل لجنة تعنى بتنظيم مجلس شؤون الأسرة , وبحث الحلول والمقترحات وأبرز التحديات التي تواجهها الأسرة.
وبين أن لجنة شؤون الأسرة تهدف لمواجهة القضايا ومتابعة الصعوبات التي تواجه الأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع للنهوض بها لتكون أكثر قوة ورعاية لأبنائها ، وفق القيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا التي عني بها الدين الإسلامي الحنيف.
ونوه بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتطوير البرامج الاجتماعية وكل ما فيه مصلحة الأسرة والمجتمع بالمنطقة .

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