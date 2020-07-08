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ضمن فعاليات صيف عسير .. انطلاق فعاليات صيف رجال ألمع

ضمن فعاليات صيف عسير .. انطلاق فعاليات صيف رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=881862
المناطق_عسير

انطلقت فعاليات صيف رجال ألمع ضمن فعاليات صيف عسير وذلك بحضور سعادة محافظ محافظة رجال ألمع ورئيس البلدية ومديري الدوائر الحكومية وشيوخ وأعيان القبائل .

وقد افتتحت فعاليات الحفل بخير بداية وهو القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى رئيس بلدية رجال ألمع “سعيد بن علي آل مصمع” كلمة أكد من خلالها على أن البلدية سخرت كافة طاقاتها وكوادرها لخدمة الزوار الراغبين في قضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتعرف على التراث العريق بالمحافظة ، مؤكداً أن هذه الفعاليات سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بها وذلك للحفاظ على الزوار من الاصابة بفيروس كورونا .
عقب ذلك قام سعادة محافظ رجال ألمع “عبدالله بن عايض العجيري” بتدشين الفعاليات ثم ألقى كلمة رحب فيها بالحضور ومؤكداً على أن مثل هذه الفعاليات تخدم زيادة النشاط السياحي بالمحافظة .

بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً قصيراً بعنوان “صيف ألمع” والذي تناول الحديث عن التراث والمباني الأثرية وجمال الطبيعة من جبال وأودية وأشجار وغيرها مقومات الجذب السياحي بالمحافظة ، إضافة للحديث عن المشروعات البلدية والتنموية التي تم تنفيذها برجال ألمع .

أعقب ذلك تعريف بمبادرة نشامى عسير وإنجازاتها ومبادراتها المتنوعة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها ،حيث تضمنت الفقرة تقديم عرض مسرحي إضافة إلى شيلة نشامى عسير .

ثم كان الختام للحفل بقصيدة للشاعر “حسين الزيداني” ثم بعرض أوبريت ألمع المصايف والذي قام بتقديمه فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث.

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