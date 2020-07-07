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نائب أمير جازان يلتقي عن بعد وعبر – الاتصال المرئي – القنصل العام الأمريكي

نائب أمير جازان يلتقي عن بعد وعبر – الاتصال المرئي – القنصل العام الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=881863
المناطق_فضه عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم عن بعد وعبر -الإتصال المرئي-، سعادة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة السيد راين كليها.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات المشتركة بين البلدين وعددا من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة .
منوها سموه ، بعمق العلاقات بين الجانبين مؤكدا على اهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية بالمنطقة.
من جانبه أعرب القنصل العام الأمريكي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على هذا اللقاء، معبرًا عن سعادته بما تشهده المنطقة من مشروعات اقتصادية وتجارية عملاقة وما تضمه من معالم ومقومات سياحية وتنموية واستثمارية في شتى المجالات.

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