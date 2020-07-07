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9 مشاريع تعليمية جاري تنفيذها بالطائف وذلك ضمن خطة الإدارة لمعالجة المشاريع المتعثرة

9 مشاريع تعليمية جاري تنفيذها بالطائف وذلك ضمن خطة الإدارة لمعالجة المشاريع المتعثرة

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9 مشاريع تعليمية جاري تنفيذها بالطائف وذلك ضمن خطة الإدارة لمعالجة المشاريع المتعثرة

9 مشاريع تعليمية جاري تنفيذها بالطائف وذلك ضمن خطة الإدارة لمعالجة المشاريع المتعثرة
http://almnatiq.net/?p=881888
المناطق_عادل الزهراني
وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على واقع 9 مشاريع تعليمية جاري تنفيذها بالمحافظة منها ستة مشاريع متعثرة وثلاثة مشاريع أخرى عبارة عن فصول إضافية بمراكز طفولة مبكرة بمدارس ابتدائية قائمة للبنات ، وتقدر تكلفتها الاجمالية بنحو 49 مليون ريال . يأتي ذلك ضمن خطة الإدارة لمعالجة المشاريع المتعثرة ، وكذلك خطتها للاستعداد للعام الدراسي الجديد ، وشملت الجولة التفقدية الميدانية مشروع الابتدائية التاسعة عشرة بحي الرويدف ومشروع الابتدائية السادسة والعاشرة بالحوية ، ومشروع الثانوية السابعة للبنات، ومشروع الابتدائية الرابعة والأربعين للبنات، ومشروع ابتدائية عدي بن حاتم للبنين ، ومشروع الثانوية الثالثة والثلاثين للبنات بحي الشرفية ، ومشاريع الفصول الإضافية بمراكز الطفولة المبكرة بابتدائية الواسط الأولى وابتدائية ربوة رحاب وابتدائية رحاب. واطلع اللهيبي بحضور مساعده للخدمات المساندة المهندس وسام حابس وعدد من مهندسي الإدارة على مراحل العمل بتلك المشاريع ونسبة الإنجاز لكل مشروع واستمع إلى شرح مفصل عن كل مشروع ، وأكد اللهيبي أن الجولة تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد والوقوف على سير العمل ، مؤكداً أن العمل بها يسير وفق ما خطط له وفي مددها الزمنية المحددة ، لافتاً إلى حرص الإدارة على معالجة المشاريع المتعثرة والانتهاء منها بما يحقق أهداف وزارة التعليم في التخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئات تعليمية جاذبة للطلبة تكون مجهزة بأحدث الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة. وأشاد اللهيبي بجهود الخدمات المساندة بالإدارة وإدارة المباني على المتابعة اليومية والمستمرة لكافة المشاريع الجاري تنفيذها ، حاثاً في الوقت ذاته الشركات المنفذة على الدقة في التنفيذ وتطبيق المواصفات والمعايير المطلوبة مع الالتزام بالمدة الزمنية لكل مشروع لتشغيلها والاستفادة منها في حينها لخدمة الطلاب والطالبات.

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