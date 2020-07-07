احدث الأخبار

الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق..  وانتظام سوزا والصالح وماهر والنجراني
الرياضة
 ترقية العميد منصور العتيبي إلى رتبة لواء
مجتمع المناطق
 مدني جازان: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يكلف المدخلي رئيسا للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة..
منطقة جازان
 ضمن فعاليات صيف عسير .. انطلاق فعاليات صيف رجال ألمع
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يلتقي عن بعد وعبر – الاتصال المرئي – القنصل العام الأمريكي
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يعزي أسرة الراشد
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يدشن مشاريع تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
أبرز المواد
 علمتني العزلة
أبرز المواد
 غدا الأربعاء بغرفة جازان..ملتقى أدوات التمويل والتمكين وآليات الاستفادة منها
أبرز المواد
 29500 طالب وطالبة يواصلون دراسة الفصل الصيفي عن بُعد بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 وزير الصحة: أضفنا أكثر من 2500 سرير عناية مركزة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر
أبرز المواد
الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق..  وانتظام سوزا والصالح وماهر والنجراني

الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق..  وانتظام سوزا والصالح وماهر والنجراني

الرياضة
ترقية العميد منصور العتيبي إلى رتبة لواء

ترقية العميد منصور العتيبي إلى رتبة لواء

مجتمع المناطق
مدني جازان: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

مدني جازان: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يكلف المدخلي رئيسا للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة..

أمير منطقة جازان يكلف المدخلي رئيسا للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة..

منطقة جازان

الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق..  وانتظام سوزا والصالح وماهر والنجراني

http://almnatiq.net/?p=881891
المناطق - نواف السبيعي
عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل عصر اليوم اجتماعاً بلاعبي الفريق الأول بالنادي قبل انطلاقة التدريبات، أشاد من خلالها بانضباط اللاعبين وعطائهم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مدى الرغبة الأكيدة لمواصلة الانطلاقة الإيجابية للدور الثاني من الدوري، ورحب الدبل بعودة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، وشدد الدبل على أهمية المباريات الـ8 المتبقية من الدوري، والتي يتطلع لها الاتفاقيين للظفر بأكبر حصيلة ممكنة من النقاط والتقدم في سلم ترتيب الدوري، شهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق حاتم المسحل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والمدير التنفيذي للفريق الأول بالنادي عمر باخشوين.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على اختبارات لياقية مع المعد البدني، ثم اختتمت التدريبات بمناورة جادة على ثلثي الملعب.

وفي سياق متصل شهدت التدريبات انتظام لاعب الوسط البرازيلي إليريك دي سوزا بعد قدومه من بلاده، كما شارك الحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد فيما استكمل ماجد النجراني برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، يأتي ذلك تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة يعتمد تأسيس رابطة الرياضات المائية ويعين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها

وزير الرياضة يعتمد تأسيس رابطة الرياضات المائية ويعين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيساً لها
رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد لاعبه ميسي

رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد لاعبه ميسي
الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يواجه خطر التخلي عن المركز الثالث

الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يواجه خطر التخلي عن المركز الثالث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*