الدبل يشيد بلاعبي الاتفاق..  وانتظام سوزا والصالح وماهر والنجراني

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل عصر اليوم اجتماعاً بلاعبي الفريق الأول بالنادي قبل انطلاقة التدريبات، أشاد من خلالها بانضباط اللاعبين وعطائهم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مدى الرغبة الأكيدة لمواصلة الانطلاقة الإيجابية للدور الثاني من الدوري، ورحب الدبل بعودة اللاعبين الأجانب إلى الفريق، وشدد الدبل على أهمية المباريات الـ8 المتبقية من الدوري، والتي يتطلع لها الاتفاقيين للظفر بأكبر حصيلة ممكنة من النقاط والتقدم في سلم ترتيب الدوري، شهد الاجتماع حضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق حاتم المسحل والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والمدير التنفيذي للفريق الأول بالنادي عمر باخشوين.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل المران على اختبارات لياقية مع المعد البدني، ثم اختتمت التدريبات بمناورة جادة على ثلثي الملعب.

وفي سياق متصل شهدت التدريبات انتظام لاعب الوسط البرازيلي إليريك دي سوزا بعد قدومه من بلاده، كما شارك الحارس عبد الله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد فيما استكمل ماجد النجراني برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، يأتي ذلك تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.