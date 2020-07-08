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من تركيا إلى لبنان.. محاولة لتهريب 9 ملايين دولار

من تركيا إلى لبنان.. محاولة لتهريب 9 ملايين دولار
http://almnatiq.net/?p=881898
المناطق - الرياض

أوقف السلطات اللبنانية 5 أشخاص، لدى وصولهم إلى العاصمة بيروت على متن طائرتين خاصتين، ومعهم 9 ملايين دولار نقدا، حسب ما ذكر مصدر عسكري، الثلاثاء.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت 5 أشخاص، هم ثلاثة أتراك وسوريين اثنين.

ويجري القضاء المختص في لبنان تحقيقاته، لمعرفة مسار دفعتين من الأموال وصلتا معهم ويبلغ مجموعها 9 ملايين دولار.

وأكد المصدر أن خروج هؤلاء الأشخاص من تركيا تم بطريقة شرعية، في حين تتركز التحقيقات لمعرفة الجهة المرسلة إليها الأموال.

ولم يستبعد المصدر أن تكون الغاية من هذه الأموال هي لاستخدامها في مجالات أمنية، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعلومات، بانتظار الانتهاء من التحقيق مع الموقوفين.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يُخلى سبيل الأتراك قريبا، لعدم ثبوت تورطهم في العمليتين.

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