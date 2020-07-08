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دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال السياح

دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال السياح
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المناطق - الرياض

أعلنت إمارة دبي أن عودة حركة الملاحة الجوية عبر مطاراتها تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران في العالم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، إن عودة حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعتبر أحد أهم مقومات التنمية في الدولة.

وأكد المري أن ترحيب إمارة دبي بجميع الزوار والسياح القادمين عبر مطاراتها، وتؤكد لهم بأنهم محل ترحيب دائم في بلدهم الثاني، مشيرا إلى استعداد كافة الأجهزة المعنية لتسهيل إجراءات سفرهم وفق أعلى معايير الصحة والسلامة. وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

بدورها، أكدت إدارة شؤون المنافذ الجوية أن إمارة دبي في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطاراتها وفق إجراءات احترازية و أمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين.

وأشارت الإدارة إلى أن ازدياد عدد المسافرين القادمين عبر دبي منذ عودة حركة الطيران ستشكل دفعة إيجابية للقطاع الاقتصادي والاستثماري الأجنبي وسيعيد الثقة بالقطاع السياحي.

وتعد إمارة دبي التي تضم العديد من المقاصد الترفيهية والمراكز التجارية الراقية، قبلة سياحية مهمّة استقبلت في العام 2019 نحو 16,7 مليون سائح.

يذكر أن إمارة دبي حلت في المركز الأول إقليمياً والـ 15 عالمياً ضمن قائمة أعدتها مجلة “يو إس نيوز” الأميركية، لأفضل 30 وجهة سياحية في العالم من أجل قضاء عطلة مثالية لعام 2020 و2021.

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