أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق

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http://almnatiq.net/?p=881926

قد تكون شركة سوني قد توصلت لحل مثالي لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة جدا، في دول كثيرة في العالم، وذلك عن طريق جهازها الذي طرحته مؤخرا.

وطرحت شركة سوني جهاز “ريون بوكيت”، بعد عام كامل من كشف النقاب عنه، وهو جهاز تكييف محمول يتم إضافته للملابس.

ووفقا للمواصفات التي نشرتها الشركة، لا يقوم جهاز التكييف الصغير بتبريد الهواء مثل جهاز التكييف العادي، لكنه يستخدم تكنولوجيا “تأثير بلتيير” للعمل، حيث تمتص المادة الحرارة عند تمرير تيار كهربائي.

ووفقا لمواصفات المنتج، فإن الجهاز بإمكانه التبريد حتى -13 درجة مئوية.

وسيتمكن الشخص من التحكم بدرجة التبريد عبر تطبيق على هاتفه الذكي، حيث يوفر التطبيق 4 درجات للتبريد.

ومن ناحية أخرى، لن يستمر شحن البطارية في الجهاز طويلا، حيث قالت الشركة المصنعة أن شحن البطارية سيدوم لساعتين متواصلتين فقط.

ووفقا لمصادر، ستبلغ تكلفة الجهاز 112 دولارا أميركيا، كما أن المستخدم سيحتاج لقميص خاص به جيب داخلي لوضع الجهاز فيه.

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