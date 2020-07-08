بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المواطنين من رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع أمواج، فضلا عن ارتفاع في درجات الحرارة، على بعض مناطق المملكة اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية قد تصل إلى 48 أو أكثر على الخبر والخفجي والدمام والقطيف وحفر الباطن وقرية العليا.

وأوضحت الهيئة أن الإنذار يبدأ من الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء، حتى الساعة الرابعة بعد عصر نفس اليوم.

وفي الجوف، حذرت من رياح نشطة وأتربة مثارة على القريات وسكاكا بداية من الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم حتى الساعة السابعة ليلا.

كما نوهت إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على الحدود الشمالية، وتحديدا في رفحاء وطريف وعرعر، بداية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

وفي منطقة عسير، حذرت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج في البرك، بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة بعد العصر.

وأيضا نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية في بيشة وتثليث، بداية من الساعة العاشرة صباحا حتة الساعة الخامسة.

وأمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية على أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريق ظهران الجنوب ومحايل.

كما نبهت من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية على منطقة الرياض، وشملت الأفلاج والدوادمي والسليل والعاصمة والغاط والمجمعة وشقراء وعفيف ووادي الدواسر. وأشارت إلى أن بداية الإنذار يبدا من الساعة التاسعة صباح حتى الساعة الخامسة مساء.

وفي مكة المكرمة، حذرت من من نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية، عل أضم والخرمة والموية وتربة ورنية، بداية من الساعة الحادية عشر حتة الساعة السادسة مساء.

وأيضا نشاط في الرياح السطحية وارتفاع أمواج في القنفذة والليث وجدة ورابع، بداية من الساعة العاشرة صباح حى السادسة مساء.

اما المدينة المنورة، فنبهت إلى نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية وارتفاع أمواج في ينبع، بداية من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الخامسة مساء.

وفي نجران، من نشاط في الرياح السطحية في بدر الجنوب وحبونا ونجران ويدمة، بداية من الساعة الثانية عشر حتى الساعة السادسة مساء.

ومثلها في جازان، على العارضة والعيدابي وفيفا وهروب، من الساعة الواحدة حتى الساعة السابعة مساء. وفي بعض مناطق الباحة أيضا من الساعة الواحة حتى السابعة مساء.