احدث الأخبار

“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”
أبرز المواد
 السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء
أبرز المواد
 بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق
أبرز المواد
 أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “كوفيد – 19” يبدد الآمال في القضاء على الفقر بحلول عام 2030
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلّق على “وضع الطاعون الدبلي” في الصين
أبرز المواد
 4 سعوديين في قائمة الأفضل آسيوياً في تاريخ كأس العالم
أبرز المواد
 142 مبادرة حكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات كورونا
أبرز المواد
 من تركيا إلى لبنان.. محاولة لتهريب 9 ملايين دولار
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الحديدة
أبرز المواد
 حفتر وقيادات الجيش الليبي.. اجتماع له دلالات
أبرز المواد
“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”

“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”

أبرز المواد
السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء

السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء

أبرز المواد
بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق

بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق

أبرز المواد
أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق

أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق

أبرز المواد

“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”

“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”
http://almnatiq.net/?p=881939
المناطق - الرياض

هل يمكن أن تتخيل حجم أصغر ديناصور عاش على الأرض؟ الإجابة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال والدليل أن “كونغونافون كيلي”، وهو ديناصور منقرض قبل مئات ملايين السنين كان بحجم الجيب، وتحديدا أصغر من هاتفك المحمول.

الحيوان المثير، الذي سبق الديناصورات والتيروصورات الطائرة، كان طوله يبلغ بالكاد 4 بوصات (10 سم)، بحسب دراسة نشرت، الاثنين، في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة كريستيان كامرير، وهو باحث في علم الحفريات في متحف نورث كارولاينا للعلوم الطبيعية “كانت بعض هذه الأشياء حيوانات لطيفة للغاية”، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وأضاف كاميرر أن المخلوق الذي يبدو وكأنه ديناصور صغير بحجم اليد “من المحتمل أنه كان حيوان أليف رائع”.

وأوضح أنه لم يكن هناك بشر بالطبع عندما كان كونغونافون يتجول في البرية، ويقفز برجليه الخلفيتين القويتين ويتغذى على الحشرات بأسنانه الشبيهة بالوتد.

ويعني الاسم “قاتل الحشرات الصغير”، وتعود الحفريات التي تم الكشف عنها في مدغشقر إلى 237 مليون سنة مضت.

وقال كاميرر إن العلماء يعتقدون أن المخلوق الصغير كان بالغا بسبب حلقات النمو في عظامه.

روابط ذات صلة

السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء

السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء
بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق

بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق
أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق

أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*