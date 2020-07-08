احدث الأخبار

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة
أبرز المواد
 هيئة السوق تحث المصدرين للأوراق المالية على الإفصاح عن الآثار المترتبة عن التطورات الجوهرية
الاقتصاد
 بعد زراعة رئتين.. مريضة تتعافى من كورونا
أبرز المواد
 “القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”
أبرز المواد
 السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء
أبرز المواد
 بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق
أبرز المواد
 أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “كوفيد – 19” يبدد الآمال في القضاء على الفقر بحلول عام 2030
أبرز المواد
 منظمة الصحة تعلّق على “وضع الطاعون الدبلي” في الصين
أبرز المواد
 4 سعوديين في قائمة الأفضل آسيوياً في تاريخ كأس العالم
أبرز المواد
 142 مبادرة حكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات كورونا
أبرز المواد
الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

أبرز المواد
هيئة السوق تحث المصدرين للأوراق المالية على الإفصاح عن الآثار المترتبة عن التطورات الجوهرية

هيئة السوق تحث المصدرين للأوراق المالية على الإفصاح عن الآثار المترتبة عن التطورات الجوهرية

الاقتصاد
بعد زراعة رئتين.. مريضة تتعافى من كورونا

بعد زراعة رئتين.. مريضة تتعافى من كورونا

أبرز المواد
“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”

“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”

أبرز المواد

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة
http://almnatiq.net/?p=881948

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

بعد زراعة رئتين.. مريضة تتعافى من كورونا

بعد زراعة رئتين.. مريضة تتعافى من كورونا
“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”

“القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”
السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء

السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*