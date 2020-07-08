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اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!

اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!
http://almnatiq.net/?p=881949
المناطق_متابعات

قتل رجل بالرصاص وهو يمشي مع ابنته البالغة من العمر ٦ سنوات في حي برونكس بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

ونشرت إدارة شرطة نيويورك، وفقا لـ “سي إن إن”، الفيديو، الذي يظهر وجود أحد الأشخاص داخل سيارة وإطلاقه الرصاص على الرجل عن قرب.

وقالت الشرطة إن الضحية يدعى أنتوني روبنسون وكان يعبر الطريق مع ابنته الصغيرة، ثم أخرج شخصا مسدسا من نافذة السيارة وقتله على الفور.

وأصيب “روبنسون” بعدة رصاصات في الصدر وتم نقله إلى مستشفى قريب من موقع الحادث لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص يستقل دراجة لكنه هرع مبتعدا عن مكان الحادث فورا سماعه للنيران كما أصيبت ابنة الضحية بصدمة.

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