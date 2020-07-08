الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تسجيلها 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للصحة اليمنية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة رصدت في محافظات تعز وحضرموت ولحج والضالع، فيما توزعت الوفيات الـ3 بين تعز وحضرموت كما سجلة اللجنة 16 حالة شفاء

وحسب الإحصائية الجديدة، بلغ إجمالي الإصابات 1297 حالة، والوفيات 348 حالة، وحالات التعافي 591

وبالمقارنة مع اليومين الماضيين، شهدت المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية خلال الساعات الـ24 الماضية تراجعا في عدد الإصابات اليومية، حيث كانت الإصابات الاثنين عند 19 حالة، والأحد عند 17 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 إصابات يوم السبت الماضي