احدث الأخبار

الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا
أبرز المواد
 اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!
أبرز المواد
 كورونا في ألمانيا… الإصابات المؤكدة تتجاوز الـ 197 ألفاً
أبرز المواد
 الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة
أبرز المواد
 هيئة السوق تحث المصدرين للأوراق المالية على الإفصاح عن الآثار المترتبة عن التطورات الجوهرية
الاقتصاد
 بعد زراعة رئتين.. مريضة تتعافى من كورونا
أبرز المواد
 “القاتل الصغير”.. اكتشاف ديناصور مذهل بحجم “الهاتف المحمول”
أبرز المواد
 السمنة والوفاة بكورونا.. هيئة الصحة البريطانية تحذر البدناء
أبرز المواد
 بين ارتفاع درجات حرارة تتجاوز الـ 48 وأتربة مثارة وارتفاع أمواج.. هيئة الأرصاد تنبه الموطنين في عدة مناطق
أبرز المواد
 أخيرا.. طرح جهاز التبريد “الشخصي” بالأسواق
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 “كوفيد – 19” يبدد الآمال في القضاء على الفقر بحلول عام 2030
أبرز المواد
الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا

الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا

أبرز المواد
اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!

اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!

أبرز المواد
كورونا في ألمانيا… الإصابات المؤكدة تتجاوز الـ 197 ألفاً

كورونا في ألمانيا… الإصابات المؤكدة تتجاوز الـ 197 ألفاً

أبرز المواد
الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

أبرز المواد

الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا

الصحة اليمنية تسجل تراجعا في إصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=881950
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تسجيلها 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للصحة اليمنية في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الإصابات الجديدة رصدت في محافظات تعز وحضرموت ولحج والضالع، فيما توزعت الوفيات الـ3 بين تعز وحضرموت كما سجلة اللجنة 16 حالة شفاء

وحسب الإحصائية الجديدة، بلغ إجمالي الإصابات 1297 حالة، والوفيات 348 حالة، وحالات التعافي 591

وبالمقارنة مع اليومين الماضيين، شهدت المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية خلال الساعات الـ24 الماضية تراجعا في عدد الإصابات اليومية، حيث كانت الإصابات الاثنين عند 19 حالة، والأحد عند 17 حالة، وذلك بعد تسجيل 8 إصابات يوم السبت الماضي

روابط ذات صلة

اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!

اغتيال رجل “أميركي” أمام ابنته أثنا عبور الطريق في شارع بنيويورك!
كورونا في ألمانيا… الإصابات المؤكدة تتجاوز الـ 197 ألفاً

كورونا في ألمانيا… الإصابات المؤكدة تتجاوز الـ 197 ألفاً
الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

الأرصاد: غبار وأتربة في الرياض وأمطار بجازان والباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*