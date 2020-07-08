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في نطاق 3 بلديات.. إزالة 100 ألف م2 تعديات بالمدينة

في نطاق 3 بلديات.. إزالة 100 ألف م2 تعديات بالمدينة
http://almnatiq.net/?p=881951
المناطق_المدينة

أزالت أمانة المدينة المنورة؛ ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، خلال الأسبوع الماضي، تعديات على أراض حكومية، قدرت مساحاتها الإجمالية بـ100 ألف م2

ورصد مراقبو الأمانة تعديات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ60 ألف متر مربع، وفي نطاق بلدية الصويدرة تقدر مساحتها بـ40 ألف متر مربع، وفي نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر بـ3100 متر مربع، وأزيلت التعديات التي تمثلت في إقامة مبان وأحواش وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة واللوائح عليهم

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