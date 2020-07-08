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حالات كورونا بأمريكا تتجاوز 3 ملايين وتؤجج مشاعر القلق

حالات كورونا بأمريكا تتجاوز 3 ملايين وتؤجج مشاعر القلق
http://almnatiq.net/?p=881952
المناطق_وكالات

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق غرب وجنوب غرب الولايات المتحدة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

وسجلت ولاية تكساس أمس الثلاثاء أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد، وفقا لبيانات إدارة الخدمات الصحية والبشرية في الولاية.

وكسر الرقم الجديد الرقم القياسي السابق البالغ 8258، والذي تم تسجيله يوم السبت.

وبذلك يبلغ عدد حالات الإصابة الإجمالية في تكساس الآن 210585 حالة و2715 حالة وفاة.

ولم تتخط أي ولاية الـ 10 آلاف حالة في يوم واحد سوى نيويورك، في نيسان/أبريل، وفلوريدا في وقت سابق من الشهر الجاري.

في غضون ذلك، سجلت فلوريدا أكثر من سبعة آلاف حالة، ليرتفع الإجمالي فيها إلى 213794 حالة، إلى جانب 3841 وفاة.

ودعا حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، يوم الاثنين الماضي ست مقاطعات إلى إغلاق جميع عمليات تناول الطعام في الأماكن المغلقة.

وفي جورجيا  تجاوز العدد الإجمالي للحالات 100 ألف حالة بعد ظهر يوم الثلاثاء، مع تسجيل 3406 حالات منذ يوم الاثنين.

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